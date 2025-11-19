Punilla analiza problemas ambientales y crea una mesa de trabajo común

Directores de Ambiente de distintas localidades del corredor Punilla mantuvieron una reunión en Huerta Grande para intercambiar la situación ambiental actual de cada municipio y avanzar en criterios de trabajo conjunto. Durante el encuentro se plantearon problemáticas relacionadas con el suministro de agua potable, la prevención de incendios, el manejo de recursos hídricos y los sistemas de cloacas.

Uno de los puntos centrales fue el análisis de la cuenca del San Roque, especialmente el impacto que generan las decisiones ambientales de cada localidad sobre el estado general del embalse. Las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer acciones coordinadas y sostener un flujo de información permanente.

Como resultado del encuentro, se conformó una mesa de trabajo estable destinada a compartir datos, experiencias y protocolos. En ese marco, el director de Ambiente de Villa Giardino, Sebastián Ureta, invitó a sus pares de Santa María de Punilla, Valle Hermoso y La Cumbre a recorrer el basural local y conocer en detalle el sistema de reciclado que se está desarrollando, con la posibilidad de replicar el modelo en sus comunidades.