Quedó habilitado el servicio odontológico en el CAPS de Villa del Lago

El nuevo servicio de odontología se puso en marcha en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Distrito Norte, ubicado en Villa del Lago, donde los vecinos podrán recibir atención de lunes a viernes de 8 a 12 hs de forma gratuita.



El CAPS está ubicado en Boulevard Sarmiento 455 (al lado de la Casa de la Amistad) y brinda asistencia médica y contención a todos los residentes del sector norte de la ciudad, como parte de una política pública que busca acercar la salud a cada barrio.

Las instalaciones funcionan de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, y ofrecen servicios de medicina familiar y pediatría (de lunes, miércoles, jueves y viernes, de 8 a 13 horas), ginecología (martes, de 8 a 13 horas) y odontología (de lunes a viernes de 8 a 12 horas). Los primeros turnos se entregarán por orden de llegada, mientras que el resto deberán solicitarse llamando al 147.

«Siempre la salud ha sido una prioridad, hoy seguimos sumando servicios, cerca de los vecinos y de manera integral. Este programa es muy importante ya que busca ampliar el acceso a la atención odontológica y descentralizar la odontología en todos los barrios, cercana a las familias de manera libre y gratuita»; destacó el intendente Esteban Avilés.