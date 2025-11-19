Reunión clave en Carlos Paz para la recuperación del Parque Quebrada del Condorito

El intendente Esteban Avilés y su equipo de Gobierno recibieron a representantes de la Administración de Parques Nacionales (APN) en el marco del encuentro anual de intendencias de la Zona Centro, que por segundo año consecutivo tiene sede en Villa Carlos Paz, ciudad portal del Parque Nacional Quebrada del Condorito (PNQC).

La reunión estuvo centrada en afianzar el trabajo conjunto para el desarrollo sustentable del territorio, la gestión de áreas protegidas y la coordinación en materia turística. Sergio Álvarez, presidente del Directorio de APN, destacó la importancia del vínculo institucional y subrayó que el objetivo es generar sinergias que fortalezcan tanto al Parque como a la comunidad local.

Uno de los ejes del encuentro fue el estado actual del PNQC tras los incendios recientes. Las autoridades explicaron que el área se encuentra en proceso de restauración y permanece cerrada al público mientras se desarrollan tareas de reparación dentro de la reserva natural. La colaboración del municipio y de la Provincia durante la emergencia fue especialmente reconocida.

La reapertura del Parque se estima para enero, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano. La planificación busca equilibrar la recuperación ambiental con el movimiento turístico, garantizando seguridad, prevención de incendios y protección del patrimonio natural.