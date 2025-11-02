El Ballet de San Petersburgo llega a Capilla del Monte con “El lago de los cisnes”

El prestigioso Ballet de San Petersburgo ofrecerá una función única de “El lago de los cisnes”, una de las obras más emblemáticas de la danza clásica mundial. La presentación será el lunes 4 de noviembre a las 21 horas en el Cine Teatro Enrique Muiño, en Capilla del Monte.

Con la elegancia y precisión que caracteriza a la escuela rusa, los bailarines interpretarán la historia del príncipe Sigfrido y Odette, la joven condenada a vivir transformada en cisne bajo un hechizo. Esta puesta completa del clásico de Chaikovski promete una experiencia inolvidable para el público local y regional, que podrá disfrutar de un espectáculo de primer nivel internacional sin salir de Punilla.

Las entradas ya están disponibles en formato físico en la Dirección de Cultura (Deán Funes 526, Capilla del Monte), de 9 a 14 horas, o podes sacarlas online en el siguiente link: https://www.edenentradas.ar/event/ballet-de-san-petersburgo-el-lago-de-los-cisnes-041125

Valores de las entradas: