El freestyle tuvo su lugar en la Feria Internacional del Libro

Villa Carlos Paz. Ni la lluvia ni el frío detuvieron el ritmo. Este sábado por la noche, la palabra volvió a encenderse en el escenario de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, donde 25 freestylers de distintos puntos de la región se midieron en una batalla que combinó ingenio, ritmo y poesía.

Bajo la conducción de Monostrong (Hanticoop) y Barcy (Big Level) y tres jurados de primer nivel, el público fue testigo de una velada en la que la improvisación se transformó en arte y la rima en una forma de pensamiento. Entre versos que improvisaban historia, identidad y emoción, el freestyle es una nueva forma de literatura oral, viva y colectiva.

El encuentro también contó con un cypher de canciones y poemas, sumando sensibilidad y reflexión a la energía de las batallas.

Desde la organización de la Feria y El Diario de Carlos Paz, se entregaron premios y reconocimientos: vouchers de Maníacos Indumentaria, una cena para dos en Chaplin Resto Bar, un premio en efectivo y una selección de libros, entre ellos el último título de Facundo Cabral, como símbolo de que la palabra, en todas sus formas, sigue siendo un puente entre generaciones.

Tras un recorrido intenso por octavos, cuartos y semifinales, la final tuvo un cierre electrizante entre Soto y Dyber, donde la creatividad y la presencia escénica marcaron la diferencia. Finalmente, Dyber se consagró campeón de la noche, dejando claro que el freestyle es mucho más que competencia: es cultura, identidad y poesía en movimiento.