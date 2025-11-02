Villa Carlos Paz. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, el intendente Esteban Avilés presentó su libro "La ciudad que se sabe", que sorprendió al público y se convirtió en uno de los acontecimientos más destacados del evento. Publicado por Corprens Editora, el ensayo reivindica la identidad carlospacense y recupera la historia y los valores comunitarios que dieron forma a la ciudad.

Pedro Jorge Solans, responsable de la editorial, destacó la importancia del hecho histórico:

“Nos sorprendió que un intendente marque un significado histórico. Es el primer intendente de Villa Carlos Paz que plasma su concepto de gestión comunitaria en un libro. No lo íbamos a hacer por una cuestión ética, pero él insistió en que, si se trataba de la identidad carlospacense, debía publicarse desde una editorial local.”

El libro se incorpora así al catálogo de Corprens Editora, y propone una reflexión profunda sobre el sentido de pertenencia, el trabajo colectivo y el desarrollo de la ciudad desde una mirada participativa y vecinal.

Durante la presentación, Avilés expresó su emoción y gratitud hacia la comunidad:

“Este ensayo es un agradecimiento y un reconocimiento a la historia de Carlos Paz y a los vecinos, que son los verdaderos protagonistas de cómo está la ciudad. La gestión comunitaria es una herramienta que garantiza honestidad y transparencia, pero, sobre todo, prioriza como ideología la identidad carlospacense.”

El intendente valoró también el compromiso de su entorno y el trabajo compartido con el equipo editorial. “Lo veo más como un gracias a mi familia, a mis amigos y a los vecinos. A veces naturalizamos la ciudad hermosa que tenemos, lo mucho que se hace todos los días, el espíritu solidario, y este libro busca poner en valor todo eso.”

Por su parte, Gisela Eceiza coeditora, expresó su orgullo por acompañar este proyecto:

“Es un ensayo que lo tiene a Esteban (Avilés) como autor, pero en realidad le pertenece a toda la comunidad de Villa Carlos Paz. Invitamos a los vecinos e instituciones a descubrir en sus páginas los valores que nos representan.”

Con esta obra, Avilés se convierte en el primer intendente de Villa Carlos Paz en publicar un libro sobre su gestión y su visión de la ciudad, dejando testimonio de una historia compartida que sigue construyéndose cada día desde el sentido de comunidad.