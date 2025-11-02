Éxito en una nueva jornada de Ecocanje en Carlos Paz

El pasado viernes se desarrolló una nueva edición del Ecocanje, una propuesta que impulsa la Coordinación de Ambiente de Villa Carlos Paz y que cada mes convoca a vecinos y turistas comprometidos con el cuidado del entorno.

Durante la actividad, se recolectaron ecobotellas, tapitas plásticas, pilas y aceite de cocina usado, materiales que fueron entregados para su correcta disposición final y reutilización. En el caso de las tapitas, fueron destinadas a la protectora de animales IPAD, mientras que las pilas se derivaron a tratamiento especializado, evitando la contaminación del suelo y del agua.

Como incentivo, quienes participaron recibieron semillas de estación, plantines de aromáticas como menta peperina y bolsas de tela reutilizables, fomentando la incorporación de prácticas sostenibles en los hogares.

Además, los equipos técnicos del área brindaron asesoramiento sobre huertas agroecológicas, compostaje, forestación y gestión de residuos, en un espacio de diálogo que buscó fortalecer la conciencia ambiental comunitaria.

El encargado del programa de Residuos Sólidos Urbanos, Bautista Wille-Bille, celebró la convocatoria y destacó la respuesta de los vecinos:

“Estamos muy contentos con la participación ciudadana y el compromiso de nuestros vecinos y de los turistas, que ya se suman a la actividad y cuidan la ciudad. Este es un espacio de encuentro, intercambio y aprendizaje para todos.”

De esta manera, la ciudad continúa consolidando su perfil como una comunidad ambientalmente responsable, que apuesta al trabajo conjunto entre el municipio y la ciudadanía para construir un futuro más limpio y sustentable.