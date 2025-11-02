Juanita Tinelli contó la preocupante situación que atraviesa

Buenos Aires. Juanita Tinelli denunció que fue amenazada de muerte, realizó la exposición formal en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, publicó un extenso descargo en su cuenta oficial de Instagram y decidió no exponer la identidad de la persona que la amenazó.

Laura Ubfal publicó en su portal web información sobre la denuncia radicada en la Justicia: “El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público”.

“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, comenzó diciendo Juanita en su descargo.

Y siguió: “Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”.

Luego, la modelo se refirió a la consideración que tuvo hacia su familia: “Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma. Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia, desde la entrega y desde ese instinto de cuidar. Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional, y mis propios límites. Y hoy elijo recuperarlos”.

Durante su descargo, la joven se refirió a la relación con su padre: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”.

Después, Juanita continuó: “Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante tantos años. Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”.

En su comunicado, la joven también destacó los sentimientos que la llevaron a comunicarse: “Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco”.

En la segunda imagen que integró el descargo, la influencer expresó: “Soy consciente de que mis palabras pueden generar reacciones, incluso dolor en las personas más cercana a mi. No busco odio, ni comprensión total. Hablo porque necesito hacerlo, porque guardar silencio ya no es opción”.

En su relato, la joven recordó una lección que le dio Marcelo Tinelli: “Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande, el aprendizaje y hasta cierto punto lo que uno realmente es. Y hoy se lo agradezco porque entiendo que tenía razón. Porque detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir. Y si, al tener exposición te da miedo equivocarte. pero siento que para crecer y lograr tus objetivos, hay que equivocarse, de esa forma los lográs”.

En su reflexión, Juanita volvió a destacar los fundamentos que la llevaron a expresar lo que sentía: “No sé bien a qué va a llevar esto, ni qué resultado tendrá,. No busco división ni una solución inmediata. Solo sé que necesitaba decirlo. Porque todo esto viene pasando, y de una forma u otra va a seguir pasando, y por eso siento que me atraviesa. Tengo 22 años, tengo mi propia mirada y mi manera de sentir. Y, más allá de todo lo que mi apellido representa, quiero expresar mi opinión sincera, mi verdad y de alguna manera exponer mi límite”.

“Después de la amenaza, sentí que tenía que hacerlo pero hacerlo con honestidad, con claridad, con lo que merezco como ser humano, con muchísimo temor. pero me estoy recordando lo que soy, y no hay miedo que exista que me frene a olvidarme de lo más importante. No existe tal enojo o rencor. Existe sensibilidad, amor y también existe la preocupación hacia los que más amo, y principalmente hacia mi. No me considero una víctima, me considero alguien que eligió hablar después de mucho silencio. Porque guardar lo que duele también destruye. Y si lo que digo hace ruido, que sea el ruido de una verdad que necesitaba ser dicha”, finalizó la influencer.

La decisión de activar este mecanismo refleja la gravedad de la situación y la inquietud que atraviesa la familia Tinelli. La denuncia fue presentada en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, donde el Prosecretario Administrativo instruyó a Juana sobre el uso y las funciones del botón antipánico, una herramienta destinada a brindar respuesta inmediata ante situaciones de peligro.

