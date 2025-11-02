La Asociación de Artistas Visuales y Literarios presentó su propuesta

Villa Carlos Paz. En el marco de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, la artista visual Claudia Chandoha presentó el espacio de la Asociación de Artistas Visuales y Literarios, un proyecto que busca reunir a creadores locales de distintas disciplinas y ofrecerles un espacio de encuentro, formación y difusión cultural.

“Este espacio está dado a la asociación, que está en proceso de formación para obtener su personería jurídica, totalmente independiente de lo institucional o gubernamental”, explicó Chandoha. “Suma la parte literaria, la fotografía, el arte digital, la escultura y todo lo que es pintura. En este momento estamos convocando a artistas, porque la idea es justamente eso: reunir, convocar y organizar para generar espacios de formación, de homenaje y de exposición de las obras de gente muy talentosa de Carlos Paz.”

El proyecto, que tiene su origen en Villa Carlos Paz, apunta a crecer y abrirse a toda la región. “Por ahora estamos trabajando con artistas locales y de alrededores, pero la idea es que no haya límites. Más adelante queremos incluir también otras expresiones artísticas como la danza y la música”, adelantó.

Durante la feria, los visitantes pueden acercarse al stand de la asociación para conocer las obras expuestas —que incluyen pintura, escultura, literatura y arte digital— y dialogar con sus integrantes.

“Queremos agradecer profundamente a Pedro Solans y a todo el equipo de Identidad Carlos Paz por brindarnos este espacio dentro de la feria”, señaló.

Con esta iniciativa, Villa Carlos Paz sigue consolidándose como un punto de encuentro para las artes y la cultura, donde la creatividad local encuentra nuevas formas de crecer en comunidad.