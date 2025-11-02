La Editorial Araoz de Salta volvió a decir presente en la Feria del Libro

Villa Carlos Paz. En el marco de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, la Editorial Regional de Salta Araoz Ediciones volvió a participar con un stand repleto de propuestas literarias que abarcan desde cuentos y novelas hasta estudios históricos y universitarios.

Francisco Araoz, representante de la editorial, destacó el nivel de organización del evento y el acompañamiento del público:

“El año pasado nos fue muy bien. Este año, quizás por la fecha, las ventas están un poco más tranquilas, pero la feria está muy bien organizada. La municipalidad tiene un diez en cuanto a la organización, los eventos y las presentaciones”, expresó.

La Editorial Regional de Salta se caracteriza por su diversidad temática y su compromiso con la difusión de autores del norte argentino. “Somos una editorial regional, con lo cual abarcamos absolutamente todos los temas: cuentos, novelas, ensayos, historia, geología, mitos y leyendas, especialmente sobre Güemes”, explicó Francisco. Además, señaló que trabajan en conjunto con otras editoriales salteñas y con el Instituto de Publicaciones Navales de la Armada, lo que les permite contar con títulos sobre Malvinas y temas vinculados a la historia militar.

Aunque la mayoría de sus autores provienen de Salta y Jujuy, la editorial publica escritores de distintas provincias del país: “Tenemos autores de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Neuquén. Un poco de todo el país”, comentó.

Consultado sobre los hábitos de lectura en la actualidad, Francisco se mostró optimista:

“Es cierto que la gente debería leer más, pero tras la pandemia hubo un regreso importante al libro en papel. Quien realmente disfruta de la lectura o estudia, fija mucho más los conocimientos desde el papel que desde un dispositivo electrónico. Ambos formatos van a convivir, pero la experiencia del libro físico es insustituible”, afirmó.

Con su presencia en Villa Carlos Paz, la Editorial Regional de Salta reafirma su apuesta por la cultura, el libro y la palabra como puentes entre las regiones del país.