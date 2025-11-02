La Falda realizó una jornada sobre atención prehospitalaria del ACV

En la jornada de ayer se llevó a cabo la “Jornada Integral sobre ACV en el Ámbito Prehospitalario” en la Sala de Prensa Tito Pousa de la ciudad de La Falda.

La actividad fue organizada por CEM Emergencias Médicas y Angels, con el apoyo de la Municipalidad de La Falda, y tuvo como propósito fortalecer el trabajo en red y la coordinación interinstitucional frente a los casos de Accidente Cerebrovascular (ACV), una de las emergencias neurológicas de mayor impacto sanitario.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a los protocolos de actuación prehospitalaria, los criterios de derivación oportuna y las estrategias para mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias de origen neurológico.

Participaron equipos de Bomberos Voluntarios, Policía, Defensa Civil, personal del Hospital Municipal, medios de comunicación y vecinos de la localidad, junto al secretario de Salud, Fabio Mennite.

El evento fue valorado como una instancia clave para seguir promoviendo la capacitación, la cooperación entre instituciones y el fortalecimiento del sistema de atención de emergencias en la región.