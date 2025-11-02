La juventud toma la palabra: poesía, cuento y creación colectiva

Villa Carlos Paz. El espacio “Primavera Invencible” reunió a jóvenes escritores y escritoras de Villa Carlos Paz que compartieron sus textos, reflexiones y procesos creativos. El encuentro, en el marco de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, fue coordinado por Partenón Centro Cultural y la Fundación Universitaria Carlos Paz.

Durante la jornada, los asistentes pudieron escuchar las lecturas de Salo, Antares, Pau Sasso, Faru y Jere Tondo, quienes representaron a una nueva generación de autores que eligen la palabra como herramienta de expresión y construcción artística.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de visibilidad para los jóvenes creadores.

Cruz Marguett señaló: “Nos parecía fundamental darle un espacio a la juventud. Muchas veces, por falta de experiencia o porque sus textos están en proceso, no se les da la oportunidad de mostrar lo que hacen. Con Primavera Invencible quisimos justamente eso: que lean, que se expresen y que nos cuenten por qué eligen escribir en un tiempo en el que hay tantas otras opciones”.

El proyecto “Experimenta”, impulsado por la Fundación Universitaria y Partenón, es uno de los ámbitos donde varios de los participantes desarrollan sus inquietudes artísticas. Se trata de una propuesta interdisciplinaria que reúne a jóvenes desde cuarto año del secundario hasta tercer año de la universidad, con el objetivo de crear una obra teatral colectiva como cierre anual.

“Dentro de ese grupo hay muchos con inquietudes literarias, y varios de los que estuvieron hoy en el panel forman parte de Experimenta. Verlos acá, compartiendo sus textos, nos llena de alegría”, expresaron los coordinadores.

Más allá de las lecturas, el encuentro buscó romper con la idea de que la juventud está alejada de la literatura.

“Hay chicos y chicas de 16 y 17 años que están escribiendo, editando cuentos y leyendo poesía. Es muy gratificante verlos apropiarse de la palabra y generar su propio público. Este tipo de espacios no solo los motiva a seguir escribiendo, sino que también ayudan a crear nuevos lectores”, concluyeron.

Con iniciativas como Primavera Invencible, la Feria del Libro reafirma su compromiso con la promoción de la lectura, la creatividad y el protagonismo de las nuevas generaciones en la vida cultural de Villa Carlos Paz.