Las mejores imágenes de familias, bomberos y vecinos corriendo en la costanera

La costanera de Villa Carlos Paz se transformó este fin de semana en un auténtico escenario deportivo y comunitario con la realización de la Maratón por la Identidad “Carlos Nicandro Paz”, que reunió a más de 700 familias de la ciudad y localidades vecinas.

Desde temprano, los corredores coparon la costa del lago San Roque para participar de las pruebas de 2K, 5K y 10K, en una tarde que combinó color, alegría y orgullo por la historia local.

El intendente Esteban Avilés encabezó la jornada acompañado por funcionarios municipales, equipos de trabajo y representantes de distintas áreas, quienes también se calzaron las zapatillas para compartir la experiencia con los vecinos. Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se sumaron a la competencia, aportando su entusiasmo y espíritu solidario.

La actividad, que se consolida como una de las más representativas del calendario deportivo local, tuvo un clima familiar y festivo. Grupos de amigos, niños, adultos mayores y deportistas profesionales convivieron en una misma pista, con el paisaje del lago como marco natural.

Al cierre, Avilés destacó que “ver a los carlospacenses corriendo juntos, disfrutando de nuestra costanera y homenajeando a Carlos Nicandro Paz, es la mejor demostración de lo que somos como comunidad”.