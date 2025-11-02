Marino Magliani: «Me llevo conmigo la humanidad de Carlos Paz»

El escritor y traductor italiano Marino Magliani presentó el último sábado su libro «Carlos Paz y otras mitologías privadas» en el marco de la Feria Internacional del Libro, que se desarrolla del 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre en la ciudad de Villa Carlos Paz. El autor oriundo de la región costera Liguria (Italia) destacó la convocatoria, agradeció la hospitalidad local y puso énfasis en la realidad como un poderoso motor e inspiración de su obra literaria.

Maglini fue acompañado por el editor Pedro Solans y el director de Cultura de la Municipalidad, Fernando Barrera.

«Como decía, yo soy un novelista de paisajes y no puedo no llevarme el paisaje de Carlos Paz, que no es un mérito, no es una ganancia de ustedes, porque lo encontraron al paisaje bonito, pero sí me voy a llevar la humanidad de Carlos Paz»; aseguró.

Magliani hizo un repaso por la metodología que implementa en su escritura, la construcción de personajes como evocaciones de pasajes de su vida y el impacto que tuvo su convivencia con un grupo de carlospacenses, en la localidad marítima de Lloret del Mar (Cataluña), a mediados de los años setenta.

«Es muy importante encontrar una gran humanidad. Yo me llevo una gran, buena y romántica idea de esta ciudad y de su paisaje»; enfatizó el escritor, quien presentó la publicación realizada por Corprens Editora.