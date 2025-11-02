Miramar se prepara el Encuentro de Danza, Canto, Artes Plásticas y Escritores

La ciudad de Miramar de Ansenuza se prepara para vivir el 17° Encuentro de Danza, Canto, Artes Plásticas y Escritores, que este año se une al emblemático Festival de la Nutria para consolidar un megaevento único donde la cultura, la gastronomía y la creatividad se fusionan frente al imponente paisaje de la Mar Chiquita.

El público podrá disfrutar de un mega-escenario en la playa, con tecnología de sonido e iluminación de última generación, pantalla gigante y una gran peña con la participación de todas las delegaciones. Además, se suman degustaciones y una Master Class Gourmet a cargo de reconocidos chefs, realzando la experiencia con el sabor de la cocina regional.

En este marco, los días 7, 8 y 9 de noviembre, el Hotel Museo Viena será sede de la ExpoArte TOUR 2025 y un encuentro literario de carácter internacional, transformando a Miramar en un faro creativo del arte, donde el color, la forma y la emoción se funden en una gran sinfonía visual. Del mismo, participan destacados artistas plásticos de distintas regiones del país.

También se presentarán importantes escritores de trascendencia nacional e Internacional.

El montaje y la coordinación de la exposición está a cargo del artista visual Miguel Ángel Gatti, mientras que el taller y encuentro literario será coordinado por la escritora Rosana Stipisich.

Horarios para visitar la exposición en Hotel Museo Viena:

Viernes 7 y sábado 8: de 9 a 13 hs y de 15 a 21 hs.

Domingo 9: de 9 a 12 hs.

Se trata de una experiencia viva, un encuentro que une artistas, públicos y emociones en un mismo horizonte.