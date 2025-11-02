Presentarán mañana la “Colección Rescate” en la Feria del Libro de Carlos Paz

Villa Carlos Paz. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, mañana a las 19 horas se llevará a cabo la presentación oficial de la “Colección Rescate”, una propuesta de Corprens Editora que busca recuperar y poner en valor la obra de destacados escritores y escritoras locales.

La colección reúne textos de figuras emblemáticas de la literatura carlospacense, entre ellas Venancia López de Barandier, Raúl Ingaramo y Sergio Silva, junto a otros autores que dejaron una marca profunda en la identidad cultural de la ciudad.

Si bien la actividad estaba prevista para realizarse ayer, la organización confirmó que fue reprogramada para mañana a las 19 hs, en el Paseo de los Artesanos (esquina de Alem y Las Heras), espacio donde se desarrolla la feria.

Con esta iniciativa, Corprens Editora continúa su trabajo de rescate patrimonial y difusión de la memoria literaria de Villa Carlos Paz, ofreciendo al público una oportunidad única de redescubrir las voces que dieron forma a su tradición narrativa.

