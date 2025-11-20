Arreglaron el «cráter» y habilitaron el tránsito en las Altas Cumbres

Tras los videos que se hicieron virales en las redes sociales, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Córdoba reparó el socavón que había formado un cráter en el camino de las Altas Cumbres y se habilitó nuevamente el tránsito vehicular. La rotura de una alcantarilla había ocasionado que se viera interrumpida la circulación sobre la Ruta Provincial 34.

El corte se había producido a la altura del kilómetro Nº61 y el pozo representaba un verdadero peligro para vecinos y turistas.

Es importante destacar, que los trabajos se desarrollaron en el marco del plan de mantenimiento de rutas de montaña y consistieron en el relleno del socavón con material de fresado.

Además, las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución, especialmente en días de lluvia y neblina.