Así se vivió el homenaje por el Día de la Soberanía en Villa Carlos Paz

En un acto cargado de emoción y memoria, Villa Carlos Paz conmemoró el Día de la Soberanía Nacional en la tradicional Plaza del Avión (CAS) con la participación de vecinos, veteranos de guerra, autoridades locales y organizaciones civiles.

El presidente del Centro de Veteranos de Punilla, Carlo Bonetti, destacó el profundo significado de la fecha y remarcó que la soberanía no se limita a un solo día del año. «Lo que apuntamos en este acto es recordar a nuestros antepasados, a nuestros héroes, que dieron su vida en defensa de la patria. Esta soberanía no se limita a un solo día al año, se defiende todos los días por cada uno de los ciudadanos de bien, desde nuestras casas, nuestras escuelas y nuestros trabajos»; expresó ante los presentes.

Bonetti subrayó que la soberanía no es solo territorial, sino también educativa, cultural y laboral:

«Este concepto de soberanía ampliada es el que tenemos que tener claro. No es privativo de ningún ejército ni de ningún gobierno, sino de cada uno de los argentinos»; afirmó, al tiempo que celebró la participación de la comunidad: «Ver al pueblo carlospacense reunido hoy nos enorgullece y nos engrandece».

Durante la jornada, se presentó un museo itinerante sobre la Gesta de Malvinas, organizado por la agrupación Unidos por Malvinas, con objetos históricos y material bélico de gran valor testimonial. La muestra permanecerá abierta al público en la Plaza del CAS, más conocida como Plaza del Avión, durante este jueves y viernes.

Por su parte, la presidenta del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, Alejandra Roldán, remarcó la importancia histórica de la fecha y su vigencia en la actualidad. «Conmemoramos la Vuelta de Obligado, donde un puñado de valientes defendieron nuestra soberanía ante tropas anglosajonas. Esta fecha también nos recuerda el valor de nuestros soldados en la Guerra de Malvinas. La soberanía se cuida todos los días. Se cuida protegiendo nuestras plazas, nuestras montañas, nuestro lago y nuestros ríos. No se declama, se practica todos los días»; completó.