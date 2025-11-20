Aumenta la boleta de Aguas Cordobesas: los nuevos montos

El Ente Regulador de Servicios Públicos aprobó un incremento en la tarifa del servicio de agua en la ciudad de Córdoba. Se trata del cuarto ajuste en lo que va del año, el aumento alcanza un 8,27% y quedó formalizado en la última edición del Boletín Oficial.

Es importante destacar que, con esta nueva suba, el aumento acumulado en 2025 asciende a 53,8%. En febrero, la empresa había aplicado un 19,1%, que respondía a costos del último cuatrimestre de 2024. Luego, en mayo, se sumó un 12,3% por gastos de enero y febrero. En agosto, se incorporó un 8,81% relacionado con el período marzo-junio.