Las reservas ya superaron el 80%

Carlos Paz a tope y entre los destinos más elegidos para el finde largo

Los empresarios se muestran optimistas en torno al movimiento turística que habrá en la ciudad.
jueves, 20 de noviembre de 2025 · 10:31

Llega un nuevo fin de semana largo y hay un importante número de reservas hoteleras en la ciudad de Villa Carlos Paz. Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica (ASHOGA) informaron que los establecimientos de la ciudad registran «buenas expectativas» y que podrían verse ocupadas más del 90% de las plazas disponibles.

Este jueves 20 de noviembre, las reservas alcanzan un 81,9% en hoteles, hosterías y complejos de cabañas y algunos establecimientos de categorías superiores presentan un «lleno total».

Se destaca la tendencia de las escapadas cortas entre las preferencias de los turistas argentinos y movimiento turístico regional que genera la celebración del «Oktoberfest» en Villa General Belgrano, cuyo impacto positivo se extiende a toda la región.

«Los datos muestran un comportamiento muy favorable de la demanda. Esperamos un fin de semana largo con gran movimiento y un impacto positivo para todo el sector turístico de la ciudad»; expresaron desde la cámara empresaria.

