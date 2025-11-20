Córdoba en alerta por tormentas fuertes y riesgo extremo de incendios

Un alerta por riesgo extremo de incendios y tormentas fuertes se mantienen vigente en la Provincia de Córdoba y se anticipan fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. El anuncio también afecta al Valle de Punilla y se prevé que los fenómenos puedan registrarse en las próximas horas y estén acompañados del ingreso de un frente frío.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo informaron que el aviso se sustenta en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHC).

Se prevé el desarrollo de ráfagas de viento de regulares a fuertes, desde el sector norte / noroeste (de entre 75 y 90 km/h). Las condiciones ventosas, las altas temperaturas, y bajos niveles de humedad relativa elevan el riesgo por incendio forestal.

Además, para la tarde/noche del día jueves 20 de noviembre, se prevé el ingreso de un frente frío desde el sur provincial, que conjugándose con las condiciones calurosas e inestables mencionadas anteriormente, favorecería el desarrollo de tormentas, algunas localmente fuertes, con ráfagas de viento que en algunos casos podrían superar los 100km/h.

Para reforzar la prevención, se solicita a la población extremar medidas como evitar actividades al aire libre en horario crítico; prever el desarrollo de fuertes ráfagas de viento y extremar las medidas de prevención al volante.