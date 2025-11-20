El calor se corta: baja fuerte la temperatura en las sierras

Villa Carlos Paz cerró el jueves bajo un cielo mayormente nublado y con 35.8°C registrados a las 19, acompañado por alertas amarillas por tormenta y viento. La humedad se mantuvo en 26%, con viento del sur que comenzó a reforzarse hacia el atardecer.

Para este viernes, el cambio será evidente. El ingreso de aire frío desde el sur provocará un marcado descenso de temperatura: la mínima será de 12°C y la máxima no superará los 23°C, poniendo fin al calor intenso que dominó los últimos días.

La madrugada llegará con mayor inestabilidad y ráfagas fuertes, que podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h. Durante la mañana el cielo seguirá mayormente nublado, con vientos del sur y sudeste que irán perdiendo intensidad. Por la tarde y la noche, el cielo mostrará mejoras graduales, sin probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico extendido indica un fin de semana variable, con máximas entre 30°C y 32°C, y un nuevo ascenso del calor a partir del lunes.