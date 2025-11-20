Las clases comenzarán el 2 de marzo y se garantizan 190 días efectivos

Córdoba
Las clases comenzarán el 2 de marzo y se garantizan 190 días efectivosEl Ministerio de Educación provincial oficializó el calendario escolar 2026, que fija inicio, finalización, receso invernal y actividades institucionales para todos los niveles educativos.
El Ministerio de Educación de Córdoba confirmó el calendario escolar 2026, que contempla un total de 190 días de clases en todos los niveles y modalidades del sistema común. El ciclo lectivo comenzará el lunes 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario, Secundario y todas las modalidades de la Educación General Obligatoria.
La finalización del ciclo está prevista para el viernes 18 de diciembre, mientras que los exámenes y coloquios se desarrollarán entre el 21 y el 29 de diciembre. El receso escolar de invierno se realizará del 6 al 17 de julio, manteniendo el esquema habitual de dos semanas.
El cronograma incluye también las instancias previas al inicio de clases. Los equipos directivos y docentes regresarán a sus funciones el 18 de febrero, mientras que los días 19 y 20 estarán destinados a la formación situada y a la organización institucional. Los exámenes previos y libres se realizarán del 23 al 25, y el período de ambientación para estudiantes que ingresan por primera vez tendrá lugar el 26 y 27 de febrero.
Las instituciones, en acuerdo con sus respectivas supervisiones, podrán extender la ambientación a los días 2 y 3 de marzo para acompañar el inicio del ciclo lectivo. Las autoridades educativas serán las encargadas de verificar el cumplimiento de los días y horas de clase establecidos en el calendario.