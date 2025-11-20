Las clases comenzarán el 2 de marzo y se garantizan 190 días efectivos

El Ministerio de Educación de Córdoba confirmó el calendario escolar 2026, que contempla un total de 190 días de clases en todos los niveles y modalidades del sistema común. El ciclo lectivo comenzará el lunes 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario, Secundario y todas las modalidades de la Educación General Obligatoria.

La finalización del ciclo está prevista para el viernes 18 de diciembre, mientras que los exámenes y coloquios se desarrollarán entre el 21 y el 29 de diciembre. El receso escolar de invierno se realizará del 6 al 17 de julio, manteniendo el esquema habitual de dos semanas.

El cronograma incluye también las instancias previas al inicio de clases. Los equipos directivos y docentes regresarán a sus funciones el 18 de febrero, mientras que los días 19 y 20 estarán destinados a la formación situada y a la organización institucional. Los exámenes previos y libres se realizarán del 23 al 25, y el período de ambientación para estudiantes que ingresan por primera vez tendrá lugar el 26 y 27 de febrero.

Las instituciones, en acuerdo con sus respectivas supervisiones, podrán extender la ambientación a los días 2 y 3 de marzo para acompañar el inicio del ciclo lectivo. Las autoridades educativas serán las encargadas de verificar el cumplimiento de los días y horas de clase establecidos en el calendario.