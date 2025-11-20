Piden ayuda para repatriar los restos de los cordobeses que murieron en Chile

Choque fatal
Piden ayuda para repatriar los restos de los cordobeses que murieron en ChileLa pareja había viajado al país vecino para hacer compras y disfrutar de unos días de descanso.
El hijo de Jorge Clemente Cuello y Carmen Emilia Brandán, los cordobeses que murieron en un choque fatal en Chile, hizo un desesperado llamado a la solidaridad para repatriar los restos de sus padres. El matrimonio era oriundo de barrio Liceo de la ciudad de Córdoba y falleció en un grave accidente ocurrido minutos después de haber cruzado la frontera.
Según pudo conocerse, la pareja había viajado para hacer compras y disfrutar de unos días de descanso. A poco de entrar al país trasandino, el vehículo Toyota Corolla donde se trasladaban, colisionó de frente contra una camioneta roja y murieron en el acto.
Paulo Cuello hizo un dramático posteo en las redes para expresar su dolor y dijo: «Hoy me toca vivir esto con un dolor tremendo. Solo quiero que los cuerpos de mis padres lleguen a Córdoba. Por favor, necesito de todos. Necesito que pongan el avión sanitario para traer los cuerpos. Lo que realmente debería ser es que el Gobierno nos dé una ayuda, y no la sociedad que siempre es la que se abraza ante estas situaciones y pone de sus bolsillos. Que el Gobierno empatice con nosotros».
Además, se puso a disposición un alias de Mercado Pago para colaborar: PDC-MERCADOPAGO, a nombre de Paulo Darío Cuello.
Jorge y Carmen tenían tres hijos y nietos, él era comerciante y administraba un local de herrajes en la zona.