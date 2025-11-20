Santa María de Punilla celebrará el Día Mundial de la Ecología

La Municipalidad de Santa María de Punilla invita a la comunidad a celebrar el Día Mundial de la Ecología. Una jornada verde se vivirá este jueves 20 de noviembre a partir de las 17 horas en el Salón de Usos Múltiples.

Durante la ocasión, se hará entrega de semillas para la huerta (primavera-verano) y de tachos para compost domiciliario.

Asimismo, habrá una charla práctica sobre huerta y compostaje en casa para que puedas aprender a cultivar tus propios alimentos y a reducir residuos desde tu hogar. La actividad es libre y gratuita.