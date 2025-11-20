Se viene la tormenta: dos alertas activas en Carlos Paz

Villa Carlos Paz cerró este jueves con condiciones extremas en materia climática. Durante la tarde, la temperatura trepó a 38°C según datos de la Estación Córdoba Observatorio, mientras el Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas de nivel amarillo por tormentas y viento que continuarán vigentes durante la noche.

La advertencia por tormentas fuertes anticipa la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y eventuales episodios de granizo. La probabilidad de precipitación se ubica entre el 70% y el 100%, lo que supone un escenario de inestabilidad marcada.

A esto se suma un alerta por vientos del sector sudeste, con velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 69 km/h. Se espera que el deterioro del tiempo comience hacia el anochecer.

En cuanto a las condiciones actuales, la humedad permaneció en niveles muy bajos (22%), con cielo algo nublado y presión de 947.8 hPa. El viento sopló desde el sudoeste durante la tarde, mientras la ciudad se preparaba para el ingreso del frente de tormenta.

El pronóstico extendido indica un descenso importante de temperatura para el viernes, que tendrá una máxima prevista de 23°C, antes de un nuevo ascenso gradual durante el fin de semana.