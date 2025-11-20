Una vecina pide ayuda para recuperar su moto robada

Una vecina del barrio El Canal de Villa Carlos Paz sufrió días atrás un hecho de inseguridad en horas de la madrugada y pide ayuda para recuperar su motocicleta con la que genera sus ingresos.

La mujer contó que ingresaron a su domicilio en calle El Salvador en la madrugada del domingo 16, destruyeron la traba del volante y se la llevaron. La joven realizó la denuncia, pero hasta el día de hoy no tiene novedades.

El rodado es una moto nevada 110 modelo 2025, tiene un rayón del lado izquierdo. Para cualquier información, comunicarse al 3468-519787.