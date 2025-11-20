Veteranos de Malvinas hicieron choris por el Día de la Soberanía

Villa Carlos Paz. En el marco del Día de la Soberanía Nacional, un grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas se reunió este miércoles en la Plaza del Avión de Villa Carlos Paz para compartir una jornada de reflexión, encuentro y reconocimiento. Allí, entre banderas argentinas y el aroma del fuego encendido, los excombatientes prepararon choripanes para vecinos, visitantes y periodistas.

La iniciativa, encabezada por el veterano Ricardo Vélez, buscó rendir homenaje a una fecha histórica que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando la Confederación Argentina liderada por Juan Manuel de Rosas resistió la intervención de las potencias europeas Inglaterra y Francia, que intentaban imponer la libre navegación de los ríos interiores.

Vélez destacó el simbolismo del gesto culinario y su vínculo con la historia de los combatientes argentinos:

“Yo creo que en cada guerra siempre se ha comido, ya sea a las apuradas o como sea, pero un fueguito siempre había a la escondida. Mientras se peleaba, estaba el cocinero haciendo un guiso de arroz”, recordó.

El veterano explicó que la preparación de choripanes fue una manera de agradecer el acompañamiento que recibieron durante y después del conflicto bélico de 1982: “Me pareció justo, hoy Día de la Soberanía, hacer unos choripanes para ustedes, que siempre están dispuestos a una nota, abiertos al diálogo. Es una forma de devolver todo lo que hicieron por nosotros durante la guerra: aquellos que nos dieron una bufanda, un chocolate, y tantas cosas”.

Vélez también aprovechó la oportunidad para reconocer el apoyo del intendente Esteban Avilés: “El intendente también siempre tiene la puerta abierta, dispuesto al diálogo y a escuchar. Esteban, te mando un abrazo, y a ustedes los periodistas también”.

La actividad reunió a vecinos, turistas y medios locales que se acercaron a acompañar a los excombatientes en una fecha que reafirma la resistencia argentina frente a la injerencia extranjera y la defensa del territorio nacional.