Viento, polvo y lluvias complican rutas clave en Córdoba

La Policía Caminera informó esta tarde el estado de las principales rutas de la provincia ante la presencia de ráfagas de viento, polvo en suspensión y sectores con lluvias que reducen la visibilidad. El fenómeno afecta a distintos corredores simultáneamente, configurando un escenario de circulación compleja en varios puntos de Córdoba.

En la Ruta Nacional A019, todos sus tramos —norte, medio, sur y oeste— presentan ráfagas de viento y polvo en suspensión, con una visibilidad reducida a 100 metros y cielo cubierto, aunque sin registro de lluvia.

La Ruta Provincial E-53 mantiene cielo cubierto y ráfagas, sin precipitaciones, mientras que la Ruta Provincial E-98 solo presenta nubosidad. En la Ruta Nacional 20 se repite el escenario de viento fuerte y cielo cubierto.

La Ruta Nacional 38 suma lluvias a las ráfagas, complicando la transitabilidad, en tanto que la Ruta Nacional 36 reporta polvo en suspensión con visibilidad de 500 metros y lluvias leves. En la Ruta Provincial 5 se registra cielo cubierto con lloviznas intermitentes.

Por su parte, la Ruta Nacional 19 continúa sin lluvias pero con cielo cubierto, y la Ruta Nacional 9 Sur presenta uno de los cuadros más exigentes: ráfagas intensas, polvo en suspensión con visibilidad reducida a 500 metros y lluvias leves.

Las autoridades insisten en mantener extrema precaución y adecuar la velocidad a las condiciones del camino, además de circular con luces bajas encendidas.