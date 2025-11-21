Capilla del Monte completó el recambio a luminarias LED en toda la ciudad

La Municipalidad de Capilla del Monte anunció que completó el recambio total de luminarias y que la ciudad ya cuenta con alumbrado público íntegramente LED. El municipio señaló que este paso permitirá mejorar la sustentabilidad, la visibilidad y la seguridad en los distintos sectores urbanos.

Además, continúan las tareas de mantenimiento en barrios y zonas estratégicas de la localidad. En el Camping y el Balneario Municipal se realizaron trabajos de limpieza, desmalezado, recambio de luces y mantenimiento de piletas, como parte de la preparación para la temporada turística.

En paralelo, avanzan las obras del Plan de Bacheo y Reparación de calles en el área céntrica, en coordinación con la Cooperativa de Aguas, encargada de renovar cañerías de cloacas y agua potable consideradas obsoletas.

Las cuadrillas municipales también llevan adelante nivelación, relleno y regado de calles de tierra. En espacios verdes, plazas y laterales de las vías se ejecutan tareas de poda, desmalezado y limpieza.

En los accesos por la Ruta 38 se realizaron trabajos de limpieza, desmalezado y regado tanto en banquinas como en colectoras, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en los ingresos a la localidad.

Las intervenciones alcanzan sectores como Balneario y Camping Municipal Calabalumba, La Toma, Aguas Azules, barrio Centro, Zapato Norte y Sur, Las Gemelas y la zona de Ruta 38, según informó la Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos.