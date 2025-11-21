Capilla del Monte reunió a la comunidad en un encuentro solidario

La Sala Poeta Lugones fue escenario de un encuentro que reunió a familias, voluntarios y equipos de trabajo para compartir la muestra anual de los programas “Tejiendo con Amor” y “Sala Cuna”, ambos dependientes de la Secretaría de Acción Social de Capilla del Monte. Durante la jornada se exhibieron las producciones realizadas a lo largo del año y se compartió el trabajo comunitario que sostiene a ambos espacios.

El programa “Tejiendo con Amor” reunió una vez más a vecinos que cada sábado transforman el tejido en un acto solidario. Las prendas y accesorios confeccionados durante el ciclo fueron destinadas al Hospital, la Sala Cuna, el Centro de Día y otras instituciones locales, aportando abrigo y compañía a quienes atravesaron el invierno con mayores necesidades.

En paralelo, el programa “Sala Cuna” expuso su labor cotidiana en el cuidado de alrededor de 70 niños, quienes reciben acompañamiento, alimentación y contención por parte de profesionales dedicados a su desarrollo. El espacio permite que padres y madres puedan desempeñar sus trabajos sabiendo que sus hijos están en un entorno seguro.

La actividad incluyó una merienda compartida y la entrega de certificados a los participantes de los talleres, reforzando los vínculos entre los asistentes. El encuentro marcó el cierre de un año de trabajo comunitario y confirmó el compromiso de ambos programas con el cuidado, la inclusión y la solidaridad.