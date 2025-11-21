Cosquín reunió aportes vecinos para cuidar la Reserva Río Yuspe

La Municipalidad de Cosquín llevó adelante una audiencia pública para continuar con la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Natural y Cultural Río Yuspe, uno de los espacios ambientales más significativos del Valle de Punilla. Durante la jornada, vecinas y vecinos compartieron observaciones, preocupaciones y propuestas orientadas a la preservación del entorno y al uso responsable del área protegida.

El encuentro permitió reunir aportes técnicos, comunitarios y institucionales, que serán incorporados en el documento que ahora pasará a comisión del Concejo Deliberante para su análisis y posterior aprobación. Las intervenciones se centraron en reforzar la conservación del cauce, regular actividades recreativas y garantizar mecanismos de control que aseguren la salud del ecosistema.

La gestión municipal destacó que el proceso busca consolidar una política ambiental participativa, basada en el diálogo con la comunidad y en la transparencia en cada etapa del desarrollo del plan. El objetivo es establecer un marco claro que proteja la reserva y permita proyectar acciones sostenibles de uso y valoración del territorio.