¿Cuánto aumentaron los combustibles en las estaciones de Córdoba?

Las naftas registraron aumentos durante los meses de septiembre y noviembre y duplicaron el índice de Precios del Consumidor, ubicándose por encima de la inflación en las estaciones de servicio de Córdoba. Los combustibles tuvieron una suba que varia entre el 8,5% y el 10,4%, ajustados en tiempo real según demanda, horario y competencia.

Un relevamiento realizado por El Doce puso en evidencia el fuerte incremento.

En el caso de Shell, el incremento llegó al 8,5% y la nafta súper pasó de $1556 a $1689; V Power (Nitro+Nafta) de $1862 a $1985, Diesel pasó de $1604 a $1699 y V Power (Nitro+Diesel) subió de $1799 a 1899. En tanto, el GNC se mantuvo en $630.

En las estaciones YPF, el ajuste de los precios rondó el 10,4% y la nafta súper pasó de $1460 a $1612, mientras que Infinia subió de $1682 a $1836 e Infinia Diesel pasó de $1629 a $1669.

Puma alcanzó una suba del 9,4%, Ion Diesel pasó de $1699 a $1875, la Súper se actualizó de $1449 a $1641 y Max Premium incrementó su valor de $1699 a $1937.

Finalmente, en Axion, la suba llegó al 9,6%. La nafta súper pasó de $1483 a $1626; Quantum, de $1759 a $1909; la Diesel se incrementó de $1582 a $1681 y Quantum Diesel, subió de $1724 a $1919.