Finde largo: Cómo estará el tiempo en Carlos Paz y el sur de Punilla

Un fin de semana largo con sol pleno y temperatura ideal se vivirá en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Tras el temporal que se registró en el día de ayer, el viento hizo cambiar las condiciones climáticas, puso fin al calor sofocante y trajo alivio en toda la región.

Serán jornadas ideales para disfrutar de actividades al aire libre y para este viernes 21 de noviembre, se prevé una máxima de 27 grados. En tanto, para mañana sábado, se aguarda una jornada de sol pleno y una máxima de 28 grados.

El domingo 23 de noviembre se espera tiempo estable y agradable, con una máxima estimada de 29 grados.

Para el lunes feriado, se espera una máxima que treparía hasta los 32 grados y no hay lluvias a la vista.