Sierras de Córdoba

Finde largo: Cómo estará el tiempo en Carlos Paz y el sur de Punilla

Se anticipan jornadas de sol con temperaturas agradables ideales para las actividades al aire libre.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
viernes, 21 de noviembre de 2025 · 11:20

Un fin de semana largo con sol pleno y temperatura ideal se vivirá en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Tras el temporal que se registró en el día de ayer, el viento hizo cambiar las condiciones climáticas, puso fin al calor sofocante y trajo alivio en toda la región.

Serán jornadas ideales para disfrutar de actividades al aire libre y para este viernes 21 de noviembre, se prevé una máxima de 27 grados. En tanto, para mañana sábado, se aguarda una jornada de sol pleno y una máxima de 28 grados.

El domingo 23 de noviembre se espera tiempo estable y agradable, con una máxima estimada de 29 grados.

Para el lunes feriado, se espera una máxima que treparía hasta los 32 grados y no hay lluvias a la vista.

Más de
fin de semana largo Villa Carlos Paz Valle de Punilla Clima

Comentarios