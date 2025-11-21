Se quedó dormido en un móvil de Seguridad Ciudadana y lo escracharon

Un hombre se acostó a dormir en un móvil de Seguridad Ciudadana en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba y quedó escrachado en un video viral. El hecho ocurrió el jueves pasado en horas de la mañana y trascendió que el vehículo Peugeot 208 se encontraba estacionado cerca del Teatro Griego y que en su interior, había un ocupante con el asiento reclinado y entregado a las bondades del sueño.

Las imágenes se difundieron en las redes sociales y provocaron indignación.

Tras la filtración de la grabación, se desconoce qué función cumple el sujeto dentro del programa de Seguridad Ciudadana que apunta a «disminuir cuantitativa y cualitativamente los hechos delictivos y/o de violencia, multiplicando los obstáculos para la comisión delictiva». En ese sentido, desde la Municipalidad de Córdoba se encargaron de aclarar que la ciudad no cuenta con este sistema de prevención y que el hombre pertenecería a una localidad del interior provincial.

«No quise despertarlo por miedo a alguna agresión, lo filmé por la indignación al verlo tan descarado»; dijo el hombre que grabó la secuencia, registrada exactamente a las 10:55 horas en un sector neurálgico de la ciudad.