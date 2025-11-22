Debate global en Villa Carlos Paz con más de cien estudiantes

La actividad reunió a más de 120 estudiantes que asumieron el rol de delegados de diversos países para trabajar temas de economía, derechos humanos y conflictos armados. La propuesta buscó fortalecer el pensamiento crítico y la participación cívica entre los jóvenes.

Durante esta jornada, que tuvo lugar en el Instituto Remedios de Escalada, se desarrolló el Modelo Intercolegial de Naciones Unidas “La Última Frontera”, donde los participantes expusieron posiciones diplomáticas, elaboraron proyectos de resolución y debatieron alternativas frente a problemáticas globales.

La organización estuvo a cargo de la Agrupación Juvenil AILE, que promovió un espacio formativo para estimular el liderazgo, la investigación y la búsqueda de consensos entre estudiantes de Villa Carlos Paz.