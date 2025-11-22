El lago sigue bajando y desnudó el viejo paredón del San Roque

El lago San Roque comenzó a experimentar una fuerte bajante a partir de las llegadas de las altas temperaturas y volvió a surgir el viejo paredón del dique. El embalse más famoso de las sierras de Córdoba se encuentra en 31,48 metros, es decir que se ubica a 3,82 metros del nivel del vertedero (que alcanza una capacidad de 35,30 metros).

En las últimas semanas, el nivel cayó considerablemente y quedó al desnudo la vieja estructura construida por Juan Bialet Massé y Carlos Cassaffoutsh que fue considerada una de las obras hidráulicas más grandes del siglo XIX.

Pese a que el paredón intentó ser destruido en varias oportunidades, todavía se mantiene sin daños estructurales importantes y hace su aparición durante los períodos de sequía, regalando una de las postales más características del Valle de Punilla.

Es importante destacar que se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del agua potable.