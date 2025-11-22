El multimillonario pozo que sorteará el Quini 6

País. En la Argentina, la posibilidad de convertirse en millonario con una jugada sencilla volvió a cobrar protagonismo. Este domingo, el Quini 6 alcanza un pozo estimado de 12.700 millones de pesos, impulsando la ilusión en ciudades grandes y pueblos pequeños, en oficinas, casas y sobremesas familiares. Una cifra inédita en la historia de los sorteos regulares que ya ocupa el centro de numerosas conversaciones.

El sorteo no solo es uno de los más tradicionales, también es reconocido por repartir premios elevados en distintas modalidades. Esta semana, el récord de 12.700 millones de pesos superó los registros previos.

La magnitud del pozo impacta de inmediato, y el valor de la apuesta contribuye a mantener la convocatoria en alza. Por 2.500 pesos, los mayores de 18 años puede ingresar sus seis números en la competencia por el premio mayor.

Las cifras oficiales reflejan el alcance del fenómeno: en los sorteos de mitad de semana se registran más de 1.300.000 apuestas, mientras que los domingos la cifra supera holgadamente el 1.600.000 de tickets vendidos.