Rescates, simulacros y prevención: así se vive la Expo Bomberos

Villa Carlos Paz vive hoy una nueva edición de la Expo Bomberos, un evento abierto al público que busca poner en valor la tarea cotidiana de los cuerpos de bomberos voluntarios y acercar a vecinos y turistas a sus herramientas, procedimientos y especialidades. De la actividad participan representantes del los cuarteles de bomberos de Villa CarlosPaz, Tanti, Icho Cruz, lA Paz, ETAC y el Centro de Ofidiología de Punilla.

La propuesta incluye exhibiciones de equipamiento, vehículos de emergencia, demostraciones operativas y espacios interactivos para que niños y adultos puedan observar de cerca cómo se actúa ante incendios forestales, rescates y emergencias urbanas. Además, se brindan charlas educativas sobre prevención, uso de extintores, creación de planes familiares de emergencia y primeros auxilios.

Durante la jornada, los asistentes recorren diversos stands informativos y participan de prácticas guiadas. También pueden presenciar maniobras en tiempo real realizadas por efectivos de distintas unidades de la región, en un ambiente que combina aprendizaje, concientización y homenaje a quienes arriesgan su vida en cada intervención.

“Los chicos se muestran muy interesados en nuestro trabajo”

Matías Kossoy, miembro del cuerpo activo de Bomberos de Villa Carlos Paz, destacó el entusiasmo del público y el origen de la iniciativa: “Estamos acá viviendo la primera Expo Bomberos del Cuartel de Villa Carlos Paz, organizada por el cuartel y con la participación de los cuarteles vecinos de Tanti, Icho Cruz, La Paz, Etac. La idea nació de la buena experiencia que tuvimos en la Expo Carreras organizada por el municipio, donde vimos que los chicos de nivel secundario estaban muy interesados en conocer el ámbito de bomberos propiamente dicho”.

Kossoy explicó que cada área del cuartel cuenta con su propio espacio de exhibición: “Tenemos distintos stands donde cada uno de los departamentos y especialidades está exponiendo los materiales y las tareas que realizan”.

Trabajo en equipo y especialización

Por su parte, el jefe del Cuartel de Bomberos, Gonzalo Vogel, remarcó la diversidad de disciplinas que integran el sistema bomberil y la importancia del trabajo conjunto entre cuarteles: “Si bien somos la misma unidad de bomberos voluntarios, tenemos distintas especialidades por la diversidad de tareas que realizamos. Desde rescate vehicular hasta rescate con cuerda en altura, rescate animal, incendios forestales, estructurales y vehiculares”.

Vogel subrayó también el valor de reunir a equipos de distintas jurisdicciones: “Esto de haber invitado a otros cuarteles es importante porque muestra el trabajo en conjunto. Somos todos lo mismo, de diferentes jurisdicciones, pero con la misma misión. Algunos cuarteles tienen más experiencia en ciertas áreas debido a la naturaleza de los incidentes que atienden, y así vamos transmitiendo conocimientos y adquiriendo más profesionalismo”.

La jornada incluyó un simulacro de incendio vehicular y otro de rescate con víctimas atrapadas, que concluyó con la atención prehospitalaria realizada por los propios bomberos, mostrando en detalle cómo se coordinan las tareas en una emergencia real.

Con una nutrida convocatoria, la Expo Bomberos reafirma el compromiso de la ciudad con la educación en seguridad y la valoración del trabajo esencial que realizan los bomberos voluntarios en toda la región.