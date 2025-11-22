Sube la temperatura y miles de turistas disfrutan de las Sierras de Córdoba

Una jornada espectacular se anticipa para este sábado 22 de noviembre en Villa Carlos Paz y gran parte de las sierras de Córdoba. Las condiciones meteorológicas serán ideales, con una máxima de 27 grados, sol pleno y un clima ideal para disfrutar de actividades al aire libre en los distintos puntos del Valle de Punilla.

Tras el calor sofocante que se registró el jueves pasado, llegó el alivio y coincidió con el fin de semana largo.

Muchos tuvieron la posibilidad de disfrutar las mini-vacaciones desde el viernes, mientras que otros lo harán desde el día de hoy y hasta el próximo lunes feriado (Día de la Soberanía Nacional). Se espera que haya buen movimiento en los ríos serranos y la estabilidad continuará durante el domingo, donde la máxima subiría hasta llegar a los 30 grados.

Para el lunes, se prevé el día más caluroso de la semana y una temperatura que alcanzaría los 32 grados.

Es importante destacar, que no se prevén lluvias cercanas ni cambios de las condiciones climáticas.