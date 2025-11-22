Sube la temperatura y miles de turistas disfrutan de las Sierras de Córdoba

Clima
Sube la temperatura y miles de turistas disfrutan de las Sierras de CórdobaEl pronóstico anticipa un día soleado con una máxima de 27 grados para este sábado 22 de noviembre.
Una jornada espectacular se anticipa para este sábado 22 de noviembre en Villa Carlos Paz y gran parte de las sierras de Córdoba. Las condiciones meteorológicas serán ideales, con una máxima de 27 grados, sol pleno y un clima ideal para disfrutar de actividades al aire libre en los distintos puntos del Valle de Punilla.
Tras el calor sofocante que se registró el jueves pasado, llegó el alivio y coincidió con el fin de semana largo.
Muchos tuvieron la posibilidad de disfrutar las mini-vacaciones desde el viernes, mientras que otros lo harán desde el día de hoy y hasta el próximo lunes feriado (Día de la Soberanía Nacional). Se espera que haya buen movimiento en los ríos serranos y la estabilidad continuará durante el domingo, donde la máxima subiría hasta llegar a los 30 grados.
Para el lunes, se prevé el día más caluroso de la semana y una temperatura que alcanzaría los 32 grados.
Es importante destacar, que no se prevén lluvias cercanas ni cambios de las condiciones climáticas.