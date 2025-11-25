Asociación Carlos Paz Arte inaugurará su primera muestra pública

Villa Carlos Paz. La Asociación Carlos Paz Arte invitó a la comunidad a su primera muestra pública, un evento especial que reúne obras de artistas locales en las disciplinas de arte plástico, fotografía y literatura.

La muestra, con entrada libre y gratuita, se inaugurará el 27 de noviembre a las 20:00 horas, en el Salón Rizzuto (Av. Cárcano 75) de Villa Carlos Paz, donde el público podrá disfrutar de una selección de trabajos que reflejan la diversidad, creatividad y compromiso de los artistas.

Esta muestra busca abrir un espacio de encuentro entre los creadores y la comunidad, promoviendo la circulación del arte local y fortaleciendo el vínculo cultural de la ciudad.

Para más información o consultas, comunicarse con el teléfono 3541-436400 (Salón Rizzuto) o 3541-536646 (Asociación Carlos Paz Arte - Directora Claudia Chandoa).