Buscan familias para dos adolescentes de 13 y 16 años que esperan un hogar estable

El Registro Único de Adopciones (RUA) de Córdoba abrió dos convocatorias independientes para encontrar familias adoptivas para un adolescente varón de 13 años y una adolescente mujer de 16, ambos residentes en la ciudad de Río Cuarto. Los llamados están dirigidos a personas, familias o parejas que vivan principalmente en la región y se sientan en condiciones de ofrecer un entorno afectivo y estable.

Las solicitudes fueron emitidas por el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil de 1° Nominación, a cargo de la jueza María Victoria Cavagnaro, y por el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 2° Nominación, a cargo del juez Mariano Correa.

Adolescente varón de 13 años

Identificado como convocatoria A 10/25, se trata de un adolescente comunicativo, expresivo y autónomo. Está cursando primer año del secundario con buen desempeño y demuestra interés por la danza, la actuación y el cuidado de animales. Expresa con claridad su deseo de tener una familia donde pueda ser hijo único.

Asiste a un espacio psicoterapéutico que resulta fundamental en su proceso, por lo que deberá continuar recibiendo esta atención. Integra un grupo de hermanos ya adoptados, por lo que será indispensable sostener esos vínculos.

Se priorizará a mujeres o parejas sin hijos que residan en la zona de Río Cuarto.

Adolescente mujer de 16 años

La convocatoria A 14/24 corresponde a una joven que disfruta de la lectura, la pintura y las actividades deportivas. Cursa quinto año del nivel medio con buen rendimiento y mantiene una integración positiva con pares y adultos. Proyecta estudiar Letras en la universidad.

Es autónoma en sus actividades cotidianas y mantiene comunicación con sus hermanos, vínculo que deberá sostenerse. Se busca una familia que respete su historia, acompañe sus intereses y apoye sus planes educativos.

Se priorizará a postulantes que vivan en Río Cuarto o zonas cercanas.

Los interesados deben ingresar al sitio del RUA:

?? https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias/

Seleccionar la referencia correspondiente (A10/25 o A14/24) y completar el formulario de inscripción.