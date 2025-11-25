Cárcano en obras: difunden el cronograma de cortes para esta semana

La Municipalidad de Villa Carlos Paz avanza con la refuncionalización vial y turística de avenida Cárcano y con la instalación del nuevo acueducto del servicio municipal de agua potable, dos obras consideradas fundamentales para mejorar la infraestructura urbana.

En el marco de estas intervenciones, el municipio informó las restricciones de tránsito previstas para esta semana en los siguientes puntos de la traza:

Av. Cárcano esq. Tierra del Fuego

Av. Cárcano entre Tte. Morandini y 13 de Febrero

Av. Cárcano y Los Gigantes

Av. Cárcano esq. Av. Libertad

Av. Cárcano esq. Verlaine

El municipio aclaró que el servicio de agua funcionará con normalidad durante los trabajos y pidió a los vecinos circular con precaución y respetar las indicaciones del personal municipal.

Las tareas contemplan excavaciones, renovación de conexiones, adecuaciones viales y preparación del nuevo conducto, etapas indispensables para completar el proyecto integral previsto para la avenida.