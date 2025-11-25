Colinas sumó nuevos ejemplares al arbolado urbano

Ambiente VCP llevó adelante una nueva jornada de plantación de árboles nativos en barrio Colinas, específicamente frente al Centro Vecinal. La actividad se realizó la semana pasada y contó con la incorporación de diversas especies autóctonas que fortalecen el arbolado urbano.

Durante la intervención se colocaron ejemplares de molle, espinillo, algarrobo, sen del campo y manzano del campo, especies adaptadas al clima local y valiosas para la recuperación de la biodiversidad serrana.

El área ambiental destacó que estos árboles no solo embellecen los espacios verdes, sino que también aportan sombra, mejoran la calidad del aire y contribuyen a generar entornos más saludables para los vecinos. Además, solicitaron a la comunidad colaborar con el cuidado de los ejemplares recién plantados para favorecer su crecimiento.