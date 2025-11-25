Consternación en Tanti por el fallecimiento del querido «Niki» Gómez

Un profundo dolor provocó en Tanti y en Villa Carlos Paz la noticia del fallecimiento de Héctor «Niki» Gómez, un trabajador incansable, padre de familia y querido vecino del Valle de Punilla.

La Municipalidad de Tanti se unió al dolor de la familia y sus seres queridos y publicó un emotivo comunicado.

«Queremos reconocer su valiosa contribución a nuestra comunidad, destacando su dedicación y compromiso, principalmente durante sus etapas como concejal de nuestra localidad. Su trabajo incansable en pro del desarrollo social y cultural ha dejado una huella imborrable en Tanti»; manifestaron en las condolencias.

«Lamentamos profundamente su partida y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia en este difícil momento. Su legado vivirá en el corazón de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo y colaborar con él»; completaron.