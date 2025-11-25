Cronograma de pagos: quienes cobran este martes 25
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para noviembre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre.
SUAF ANSES, quiénes cobran hoy
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, nacimiento, adopción), quiénes cobran hoy
Todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de diciembre.