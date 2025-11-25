Detectaron arsénico en aguas de Córdoba y se encendieron las alarmas

La empresa Aguas Cordobesas se pronunció sobre el estudio del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) que detectó altos niveles de arsénico en aguas subterráneas de distintas provincias. Desde la prestataria aclararon que el líquido que se distribuye en la ciudad de Córdoba es potable y que no viene de perforaciones sino de fuentes superficiales.

En ese sentido, se explicó que la Estación Potabilizadora Suquía y la Planta Los Molinos toman agua exclusivamente de los embalses San Roque y Los Molinos, donde nunca se registró presencia del mineral.

Asimismo, aclararon que se realizan controles permanentes para garantizar la calidad y seguridad del agua.

No obstante, la difusión del informe del ITBA encendió la alarma en varias poblaciones del interior de la Provincia de Córdoba que sí se abastecen de perforaciones profundas, tales como Vicuña Mackenna, Laboulaye, Etruria, Villa Nueva, Villa María y La Playosa.

Niveles de arsénico por encima de lo recomendado se hallaron también en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán y La Pampa, lo que implicarían un verdadero peligro para la salud de las personas después de un consumo prolongado en años.