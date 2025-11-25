El calor no da tregua: ¿a cuánto llegó el termómetro en las sierras?

Una semana con temperaturas extremas se vive en la Provincia de Córdoba en la despedida del mes de noviembre y se registraron máximas agobiantes en distintos puntos de las sierras. Durante este martes 25 de noviembre, el calor fue sofocante y en la capital cordobesa se alcanzó un pico por encima de los 40 grados en horas de la tarde.

Según informó el Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia de Córdoba, mañana miércoles 26 de noviembre podría llegar uno de los días más calurosos de la jornada con registros de hasta 43 grados.

Las condiciones climáticas podrían cambiar el jueves y se anuncian posibles lluvias durante la madrugada y cierto alivio al calor.

En la ciudad de Villa Carlos Paz y el sur del Valle de Punilla, se registró una máxima de 35 grados.