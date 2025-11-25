El Instituto Illia pasó a la UPC y cambia el mapa educativo de Carlos Paz

El Instituto Superior Arturo Umberto Illia quedó oficialmente incorporado a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), un paso que redefine la oferta educativa de Villa Carlos Paz y permitirá, por primera vez desde hace décadas, el dictado de carreras universitarias públicas en la ciudad a partir de 2026.

El traspaso fue firmado por la rectora Julia Oliva Cúneo y el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, en un acto realizado en la municipalidad con la presencia del intendente Esteban Avilés y del gobernador Martín Llaryora. Las autoridades remarcaron que la incorporación marca un punto de inflexión para el desarrollo académico regional.

Durante la presentación, Llaryora destacó que el objetivo es comenzar con tecnicaturas universitarias que evolucionarán hacia licenciaturas en turismo, hotelería, diseño, innovación tecnológica y desarrollo de software. También recordó que ya se aprobaron los permisos municipales para iniciar la obra del futuro edificio universitario, que demandará más de 7.000 millones de pesos.

El proyecto contempla una sede con siete aulas, biblioteca, laboratorio informático, centro de estudiantes, espacios culturales y un centro de interpretación histórica, pensada para consolidar un ecosistema formativo público en toda la región.

La rectora Cúneo afirmó que la integración reafirma la vocación territorial de la UPC: “La educación superior pública es un derecho y una herramienta de desarrollo”, señaló. El director del instituto, Maximiliano Ibáñez, subrayó que este cambio implica la llegada de “investigación, extensión y vida universitaria”, ampliando la misión institucional.

Según datos del Observatorio Universitario de Políticas para el Desarrollo Federal, en la zona de influencia del futuro campus viven 221 mil personas, de las cuales 23 mil jóvenes están en condiciones de iniciar estudios superiores. Hoy, la oferta local depende únicamente de instituciones privadas.

El Instituto Illia, única institución estatal de la ciudad, concentra el 60% de la matrícula educativa y reúne al 80% de los estudiantes de carreras técnicas. Su propuesta actual incluye Desarrollo de Software, Enfermería, Diseño de Espacios y cuatro carreras turísticas, entre ellas Guía de Montaña y Trekking, la más elegida.

La historia educativa de la ciudad también agrega un elemento relevante: esta es la tercera vez que una universidad pública se establece en Villa Carlos Paz. En el pasado funcionó una sede regional de la UTN, ubicada en Gobernador Roca, que dictaba carreras tecnológicas y cerró por falta de presupuesto. También operó en la ciudad una sede de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la Facultad de Agronomía en la calle Gobernador Álvarez, donde se brindaban Veterinaria, Agronomía y otras formaciones. Ambas experiencias duraron pocos años.

Con la integración del Illia a la UPC, la ciudad vuelve a contar con una institución universitaria estatal, complementándose con las dos universidades privadas que funcionan con sedes presenciales y opciones a distancia.

El programa UPC Federal prevé que la nueva sede se levante en un lote de 2.000 m² en zona céntrica, con una obra de 2.525 m² cubiertos destinada a consolidar un polo público articulado con el perfil productivo, turístico y cultural de la región.