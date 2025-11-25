El San Roque se acerca a los 4 metros por debajo del vertedero

El nivel del dique San Roque continúa descendiendo y este martes marcó 31,35 metros, quedando a solo 3,95 metros del vertedero según datos de la Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba. La tendencia confirma una baja sostenida en los últimos días, con un promedio de 0,11 centímetros diarios.

La falta de lluvias también impacta en el río San Antonio, donde tramos completos permanecen secos, reforzando la señal de estrés hídrico en toda la cuenca. La situación es similar en otros embalses provinciales: Los Molinos se ubica a 3,98 metros debajo de su cota, el embalse Río III a 3,35, La Viña a 9,39 y El Cajón a 5,94, entre otros.

Pese a este panorama, los informes del Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI anticipan probables lluvias para esta semana, aunque los acumulados aún son inciertos y dependerán de la evolución de las condiciones atmosféricas.

La combinación de baja en los diques, ríos con caudales mínimos y una sequía que se sostiene desde hace semanas mantiene la atención puesta en el comportamiento del clima durante los próximos días.